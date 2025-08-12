مصرع مندوب أدوية غرقًا بعد انقلاب سيارته في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مندوب شركة أدوية مصرعه غرقًا في ترعة نجع حمادي الغربية دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، عقب انقلاب سيارته الملاكي التي كان يقودها في الترعة المجاورة للطريق الزراعي الأوسطي أمام قرية بنجا.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة نجع حمادي دائرة مركز شرطة طهطا.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيادة المدعو محمد العربي، في العقد الثالث من العمر ويعمل مندوب شركة أدوية "خاصة" سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه، انقلبت في الترعة المجاورة للطريق.

وجرى استخراج السيارة من الترعة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.