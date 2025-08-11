إعلان

حبس المتهمين بقتل تاجر المواشي في إسنا بالأقصر

11:33 م الإثنين 11 أغسطس 2025

قفص الاتهام

الأقصر - محمد محروس:

قررت نيابة إسنا بمحافظة الأقصر حبس المتهمين في واقعة مقتل الشاب إبراهيم حسن جاد، تاجر المواشي من أبناء ساحل القرايا - نجع ابنوتي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين كان صديقًا للمجني عليه، واستدرجه إلى منطقة نائية بالظهير الصحراوي في قرية القرايا، حيث ارتكب جريمته لسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزة الضحية والمخصص لتجارة المواشي، ثم قام بتشويه ملامحه لإخفاء هويته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا قد نجحت في كشف ملابسات الواقعة عقب العثور على جثة المجني عليه بجوار المحجر بحاجر القرايا، وتم ضبط المتهمين بعد جهود مكثفة لفريق البحث الجنائي بقيادة العقيد أيمن عبد السميع، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، ومعاونة ضباط المباحث، وذلك تحت إشراف اللواء طه خاطر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، وبناءً على توجيهات اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

