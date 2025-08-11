بعد حادث الشاطبي.. 12 توجيهًا من الإسكندرية للمشاة لعبور آمن للكورنيش

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 12 توجيهًا للمواطنين لضمان سلامتهم أثناء عبور طريق الكورنيش، وذلك عقب حادث الشاطبي الذي أسفر عن مصرع رجل وسيدة وإصابة 7 آخرين بعد اصطدام ميكروباص بالمارة.

جاءت التعليمات تحت شعار "سلامتك تهمنا"، وشملت ما يلي:

- استخدام أماكن العبور المخصصة والعبور من ممرات المشاة أو إشارات عبور خاصة بالمشاة

- التوقف قبل العبور والتحقق من حركة المرور

- قف على حافة الرصيف وانظر في جميع الاتجاهات (يمين – يسار – ثم يمين مرة أخرى)

- انتظر حتى تتوقف المركبات تمامًا أو تتأكد من خلو الطريق

- لا تفترض أن السائق سيتوقف لمجرد أنك بدأت العبور

- العبور بخط مستقيم وسريع نسبيًا

- تجنب الالتفاف أو التوقف في منتصف الطريق بلا سبب

- الانتباه أثناء العبور

- لا تستخدم الهاتف أو سماعات الأذن التي قد تشتت انتباهك

- حافظ على التواصل البصري مع السائقين إن أمكن

- العبور عند الإشارات الضوئية

- التزم بالإشارة الخضراء للمشاة، لكن تحقق من توقف السيارات قبل التحرك

وأكدت المحافظة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.