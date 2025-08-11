إعلان

بعد حادث الشاطبي.. 12 توجيهًا من الإسكندرية للمشاة لعبور آمن للكورنيش

10:51 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حادث الشاطبي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 12 توجيهًا للمواطنين لضمان سلامتهم أثناء عبور طريق الكورنيش، وذلك عقب حادث الشاطبي الذي أسفر عن مصرع رجل وسيدة وإصابة 7 آخرين بعد اصطدام ميكروباص بالمارة.

جاءت التعليمات تحت شعار "سلامتك تهمنا"، وشملت ما يلي:

- استخدام أماكن العبور المخصصة والعبور من ممرات المشاة أو إشارات عبور خاصة بالمشاة

- التوقف قبل العبور والتحقق من حركة المرور

- قف على حافة الرصيف وانظر في جميع الاتجاهات (يمين – يسار – ثم يمين مرة أخرى)

- انتظر حتى تتوقف المركبات تمامًا أو تتأكد من خلو الطريق

- لا تفترض أن السائق سيتوقف لمجرد أنك بدأت العبور

- العبور بخط مستقيم وسريع نسبيًا

- تجنب الالتفاف أو التوقف في منتصف الطريق بلا سبب

- الانتباه أثناء العبور

- لا تستخدم الهاتف أو سماعات الأذن التي قد تشتت انتباهك

- حافظ على التواصل البصري مع السائقين إن أمكن

- العبور عند الإشارات الضوئية

- التزم بالإشارة الخضراء للمشاة، لكن تحقق من توقف السيارات قبل التحرك

وأكدت المحافظة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.

المشاة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث الشاطبي محافظة الإسكندرية عبور آمن للكورنيش توجيهات لعبور طريق الكورنيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها