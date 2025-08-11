بعد حادث الشاطبي.. 12 توجيهًا من الإسكندرية للمشاة لعبور آمن للكورنيش
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 12 توجيهًا للمواطنين لضمان سلامتهم أثناء عبور طريق الكورنيش، وذلك عقب حادث الشاطبي الذي أسفر عن مصرع رجل وسيدة وإصابة 7 آخرين بعد اصطدام ميكروباص بالمارة.
جاءت التعليمات تحت شعار "سلامتك تهمنا"، وشملت ما يلي:
- استخدام أماكن العبور المخصصة والعبور من ممرات المشاة أو إشارات عبور خاصة بالمشاة
- التوقف قبل العبور والتحقق من حركة المرور
- قف على حافة الرصيف وانظر في جميع الاتجاهات (يمين – يسار – ثم يمين مرة أخرى)
- انتظر حتى تتوقف المركبات تمامًا أو تتأكد من خلو الطريق
- لا تفترض أن السائق سيتوقف لمجرد أنك بدأت العبور
- العبور بخط مستقيم وسريع نسبيًا
- تجنب الالتفاف أو التوقف في منتصف الطريق بلا سبب
- الانتباه أثناء العبور
- لا تستخدم الهاتف أو سماعات الأذن التي قد تشتت انتباهك
- حافظ على التواصل البصري مع السائقين إن أمكن
- العبور عند الإشارات الضوئية
- التزم بالإشارة الخضراء للمشاة، لكن تحقق من توقف السيارات قبل التحرك
وأكدت المحافظة أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.
