الأمن يكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل السباقات الدولي في القليوبية

10:21 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المتهم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11/ الجارى من إحدى المستشفيات بوفاة (مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات – مقيم بالقاهرة) على إثر إصابته بعيار ناري.

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين "المجني عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته.

وجرى ضبط المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز ) فى حينه، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بطل سباقات سيارات دولية.. مقتل هيثم سمير في نزاع على أرض بالقليوبية

مقتل هيثم سمير في نزاع على أرض مقتل هيثم سمير بطل السباقات القبض على قاتل بطل السباقات مديرية أمن القليوبية
