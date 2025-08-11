إعلان

غرق شاب أثناء استحمامه بترعة بالبحيرة هربًا من حرارة الجو

08:23 م الإثنين 11 أغسطس 2025

غرق شاب- تعبيرية

البحيرة - أحمد نصرة:

غرق شاب، اليوم الإثنين، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو في مياه ترعة بلقطر التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بوجود غريق بمياه ترعة بلقطر، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين أن المتوفي "وائل. ا. ج" 16 عاما، مقيم أبو حمص، جرفه التيار أثناء الاستحمام بالترعة لعدم إجادته السباحة، ما أسفر عن غرقه في الحال.

جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

