مع موجة الحر بالشرقية.. شباب يروون ظمأ المارة بشوارع ههيا (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

في مشهد إنساني يجسد تكاتف أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، انطلقت مبادرة شبابية لمواجهة الموجة الحارة الشديدة، حيث قام عدد من الشباب بتوزيع زجاجات المياه الباردة على المارة وسائقي السيارات في أوقات الذروة.

بدأت القصة من موقف بسيط وعميق. يروي الشرقاوي عبد المجيد، أحد المبادرين: "كنت في كافتيريا وشاهدت مواطنًا يعاني من الإعياء الشديد بسبب الحر، فطلبت له زجاجة مياه باردة. شعرت بسعادة لا توصف وأنا أرى الراحة على وجهه، ومن هنا قررت أن نوسع الفكرة لتشمل الجميع".

لم تقتصر المبادرة على جهود فردية، بل سرعان ما تحولت إلى عمل مجتمعي، حيث تطوع شباب آخرون للمساعدة في التوزيع، بينما ساهم بعض الأهالي بالتبرع بكراتين المياه أو تكلفتها.

وقد لاقت هذه اللفتة ترحيبًا واسعًا، حيث أعادت إلى الأذهان وصية الرسول ﷺ بفضل "سقيا الماء" وأجرها العظيم.