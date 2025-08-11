انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب يعطل الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام نفق سندنهور في اتجاه القاهرة، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالأخشاب، ما أسفر عن تناثر الحمولة على الطريق وتعطل جزئي في حركة المرور.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وفريق الإنقاذ البري إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيارة انقلبت أثناء سيرها، ما أدى إلى إعاقة حركة السيارات وتباطؤها في الاتجاه القادم من بنها نحو القاهرة.

تم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة وإزالة الأخشاب من نهر الطريق، وتأمين موقع الحادث لمنع وقوع أي حوادث تكميلية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم الحركة.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت القوات من إعادة فتح الطريق أمام السيارات وعودة الانسياب المروري بشكل كامل، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على تلفيات بالمركبة وحمولتها.