ضبط مزورة تدير عيادة تخسيس مخالفة في المنوفية (صور)

04:28 م الإثنين 11 أغسطس 2025
المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، خلال حملة على المنشآت الطبية الخاصة اليوم الاثنين، من ضبط عيادة للتخسيس وعلاج السمنة والنحافة المرضية تديرها سيدة تُدعى "هـ. أ. ع. م"، بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب ومنتحلة صفة طبيبة، حيث تبين من بطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة.

وأكد مسؤولو الحملة العثور داخل العيادة على أدوية وحقن للتخسيس مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة.

وعلى الفور، تقرر إبلاغ شرطة النجدة وهيئة الدواء المصرية، والتحفظ على المذكورة وكافة المضبوطات.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة، أن مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية تتخذ هذه الإجراءات في إطار حماية صحة المواطنين وضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان عدم المساس بسلامة المرضى أو تقديم خدمات طبية من غير المتخصصين.

المنوفية المنشآت الطبية عيادة تخسيس
