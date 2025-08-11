بتكلفة 11 مليون جنيه.. إحلال وتجديد مسجد المروة بطور سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمساجد مدينة طور سيناء للوقوف على حالتها وجاهزيتها لخدمة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال الزيارة ضرورة تكثيف حملات النظافة، وتنظيف محيط المساجد بشكل دوري، والالتزام بكافة التعليمات الوزارية، كما تابع أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمسجد المروة القديم، للوقوف على مراحل التنفيذ.

وقال وكيل الوزارة: "إن المسجد أُدرج ضمن خطة الإحلال والتجديد التابعة لوزارة الأوقاف، بتكلفة تقدَّر بنحو 11 مليونًا و400 ألف جنيه، موضحًا أن المسجد يُقام على مساحة 900 متر، ومن المقرر أن يتضمن مصلى للسيدات، وسكنًا للإمام، إضافة إلى الخدمات الأخرى".