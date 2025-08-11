الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث سبل التعاون في مجالات التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين هيئة قناة السويس وجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف دعم الصناعة الوطنية والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق ربيع أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية، بما يشمل القاطرات واليخوت واللنشات، إلى جانب استحداث خدمات بحرية جديدة تخدم المجتمع الملاحي الدولي، أبرزها خدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم وجمع المخلفات والتزود بالوقود.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لفتح أسواق تصديرية جديدة تسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز الشريف بجهود الهيئة في دعم الصناعة البحرية ورفع شعار “صنع في مصر”، مؤكدًا استعداد جهاز التمثيل التجاري لوضع خطة عمل مشتركة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، من خلال 44 مكتبًا للتمثيل التجاري في 42 دولة حول العالم.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، ورصد الأسواق الخارجية المستهدفة، ووضع آليات تنفيذية لاستراتيجية التسويق الخارجي