الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كثّفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملاتها المرورية في عدد من المناطق التي شهدت تكرارًا في شكاوى المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بضبط الحالة المرورية والحد من العشوائية بالشوارع، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية.

ونفّذت إدارة المرور حملات موسعة لضبط المركبات المخالفة في مناطق متفرقة، أبرزها شارع ونجت، والعجمي، وشارع 45، والمنارة، حيث تم رصد مخالفات مرورية متعددة.

كما انتشرت فرق العمل الميدانية التابعة للإدارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، بهدف تعزيز الانضباط المروري والحد من السير العشوائي للمركبات.

وأسفرت الحملات المرورية المكثفة عن ضبط عدد من المركبات المخالفة، من بينها تكاتك وتروسيكلات تعمل دون ترخيص أو تخالف خطوط السير المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري.

وأكدت المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة على مدار الساعة، بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة، لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى الأرقام التالية: 4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في الشارع السكندري، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز السلامة العامة.