شلالات الأمطار تزين جبال كاترين (صور)

07:02 م الأحد 10 أغسطس 2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الامطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار بسانت كاترين
  • عرض 12 صورة
    أمطار على سانت كاترين
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    تساقط الأمطار (2)
  • عرض 12 صورة
    تساقط الأمطار
  • عرض 12 صورة
    شلالات مياه
  • عرض 12 صورة
    نزول المياه
  • عرض 12 صورة
    الأمطار
  • عرض 12 صورة
    نزول مياه الأمطار من أعلى الجبال
  • عرض 12 صورة
    الشلالات
background

جنوب سيناء - رضا السيد:

حوّلت الأمطار المتوسطة جبال منطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين إلى لوحة فنية بديعة، حيث تدفقت المياه على هيئة شلالات خلابة من القمم، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي تطورات.

ومع تساقط الأمطار وتغطية السحب الكثيفة للسماء، رفعت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين درجة الاستعداد للقصوى.

وعلى الفور، تم الدفع بالمعدات الثقيلة لتأمين ومراقبة الطرق الدولية الحيوية التي تربط المدينة بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، لضمان عدم وجود أي عوائق قد تؤثر على حركة المرور.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة أن الموقف تحت السيطرة الكاملة. وأوضح في بيان رسمي أن الأمطار لم تسفر عن أي سيول مدمرة، حيث سارت المياه المتساقطة من الجبال في مجاريها الطبيعية لتتجمع في البحيرات الصناعية، التي تم إنشاؤها خصيصًا لحماية المدينة من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

وأشار البيان إلى أن حالة الطقس الغائم جزئيًا تسود معظم مدن المحافظة، وقد تم توجيه جميع رؤساء المدن بالتأكد من جاهزية المعدات الثقيلة وتفعيل خطط الطوارئ.

كما أكد أن جميع الطرق والموانئ البحرية في جنوب سيناء مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سانت كاترين أمطار سانت كاترين جبال منطقة الزيتونة جنوب سيناء
