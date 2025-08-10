6 مصابين في اصطدام جرار زراعي بسيارة ملاكي في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

في حادث مروع شهده طريق "الخارجة - أسيوط" الصحراوي، تحولت رحلة عادية إلى مأساة بعد تصادم عنيف بين جرار زراعي وسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم أطفال وكبار في السن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة اللواء وليد منصور مدير الأمن، بلاغًا عاجلًا من شرطة النجدة حول وقوع حادث مروري بالقرب من مدخل مدينة الخارجة.

تبين من المعاينة الأولية أن التصادم وقع أمام مدخل عزبة "محمد مصطفى"، حيث اصطدم جرار زراعي مباشرة بسيارة ملاكي، مما أدى إلى إصابة جميع ركابها.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وهم: محمد عبد الباسط عثمان، 63 عامًا - محمود أنور علي، 14 عامًا - هبة سامي صديق، 43 عامًا - سعاد عبد الله محمد، 63 عامًا - سهيلة أنور علي، 16 عامًا - محمد شامي صديق، 45 عامًا.

فور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع ونقل المصابين إلى المستشفى. ونظرًا لخطورة حالتيهما، تم تحويل المصابين محمد عبد الباسط ومحمد شامي إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي رعاية طبية متقدمة. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.