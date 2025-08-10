جثث متحللة.. رحلة البحث عن الذهب تنتهي بموت شابين في جبال قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

في حادثة هزّت أرجاء محافظة قنا، تحوّل حلم شابين في العثور على كنز ذهبي إلى كابوس مأساوي، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثتيهما في حالة تعفن متقدم بين جبال منطقة الفواخير، على طريق قنا - القصير.

- بلاغ غامض وبداية البحث

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة قنا إخطارًا عاجلًا عن اختفاء شابين من قرية الحجيرات بمركز قنا، هما ح.ر (24 عامًا) وع.ج (28 عامًا). كان آخر اتصال لهما مع ذويهما قبل أيام من العثور عليهما، حيث أبلغا الأسرة أنهما في طريقهما إلى منطقة جبلية على الحدود بين البحر الأحمر وقنا، بحثًا عن الذهب في مغامرة غير قانونية.

- العثور على الجثتين

بعد عملية تمشيط شاقة في تضاريس جبلية وعرة، تمكنت فرق البحث من تحديد موقعهما. المشهد كان صادمًا: جثتان في حالة تحلل متقدم، وسط صخور صامتة وصحراء قاسية، وكأن الطبيعة أحكمت قبضتها عليهما حتى النهاية.

- التحقيقات الأولية

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة. وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين وكشف سبب الوفاة، وسط ترجيحات بأن يكون العطش والإجهاد القاتل وراء هذه النهاية المأساوية.

- خطر يلاحق الحالمين

الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف التنقيب غير المشروع عن الذهب في صحراء مصر، خاصة في المناطق الجبلية النائية التي ينجذب إليها المغامرون رغم خطورتها الشديدة، حيث تفتقر هذه الأماكن لأي وسائل حماية أو إنقاذ، وتتحول أحيانًا إلى مقابر مفتوحة للباحثين عن الثراء السريع.