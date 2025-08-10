الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وذلك لاتهامه بقتل صديقه وإشعال النيران في جثته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والسيد الوزيري، سكرتير محكمة الجنايات.

تعود أحداث القضية رقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثمان شاب به إصابات وحروق ملقى في الشارع.

كشفت التحقيقات أن المتهم "م.أ.ف" عامل بمقهى عقد العزم على قتل صديقه "م.أ.م" لرفضه استئناف ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعقب لقائه المجني عليه بجوار شركة النحاس نشبت بينهما مشادة كلامية.

ووفقًا لأوراق القضية، تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي ضرب خلاله المتهم المجني عليه بـ "قالب طوب" في الرأس، وتركه وتوجه إلى محطة وقود وأحضر بنزين وسكبه عليه وأضرم به النيران وسرق هاتفه المحمول وتصرفه فيه بالبيع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبإحالة القضية لمستأنف أيدت الحكم.