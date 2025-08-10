إعلان

للذكور فقط.. فتح باب القبول بمدارس التمريض بمركزين في الوادي الجديد

02:04 م الأحد 10 أغسطس 2025

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إعادة فتح باب القبول بمدارس التمريض بمركزي الفرافرة وبلاط للذكور فقط، بحد أدنى للمجموع 255 درجة، وذلك نظرًا لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تقرر فتح باب التقديم بالمركزين يومي الأحد والإثنين 10 و11 أغسطس 2025، بمقر مدرستي التمريض بالفرافرة وبلاط، وفي حال عدم اكتمال العدد يتم استكمال العدد من الإناث المتقدمين بالمركزين.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مدارس التمريض وزارة الصحة شريف صبحي
