بنت عمه وأم أولاده الخمسة.. زوج يقتل زوجته خنقًا ويلوذ بالفرار في البحيرة

01:41 م الأحد 10 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أقدم زوج على قتل زوجته خنقًا، داخل شقتهما بمنطقة مساكن الموقف الجديد التابعة لمركز دمنهور، ثم لاذ بالفرار.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثمان "سماح م" ربة منزل مقيمة بالفيوم، أثناء تواجدها في شقة مستأجرة بدائرة المركز.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة التي ناظرتها، وصرحت بدفنها عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما كلفت ضباط إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

وأفاد شهود عيان أن الزوجة هي ابنة عم زوجها الجاني ولديها 5 أبناء منه، وكانت تتمتع بسمعة حسنة، وتشارك معه في نفقات المنزل.

البحيرة جريمة قتل مركز دمنهور
