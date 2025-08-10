بالصور- ضبط 651 صنف دواء داخل مخازن غير مرخصة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة استهدفت مخازن الأدوية غير المرخصة على مستوى المحافظة، والتي تدار بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية.

وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والتركيبات مجهولة المصدر، وأخرى مدون عليها "خاصة بالمستشفيات" وغير مصرح ببيعها في الصيدليات العامة، فضلًا عن أدوية منتهية الصلاحية وأصناف لا تحمل فواتير، جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف شبل أنه جرى العثور على أدوية بشرية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثاني، مخزنة في أماكن غير مرخصة، تفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأدوية، مما يجعلها غير آمنة للاستخدام الطبي أو العلاجي.

وأشار إلى أن فحص المضبوطات بمعرفة هيئة الدواء المصرية كشف عن وجود 651 صنفًا من الأدوية المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.