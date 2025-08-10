إعلان

بالصور- ضبط 651 صنف دواء داخل مخازن غير مرخصة بالفيوم

01:17 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (4)
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (5)
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (6)
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (7)
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (2)
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (8)
  • عرض 8 صورة
    حملة مكبرة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة استهدفت مخازن الأدوية غير المرخصة على مستوى المحافظة، والتي تدار بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية.

وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والتركيبات مجهولة المصدر، وأخرى مدون عليها "خاصة بالمستشفيات" وغير مصرح ببيعها في الصيدليات العامة، فضلًا عن أدوية منتهية الصلاحية وأصناف لا تحمل فواتير، جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف شبل أنه جرى العثور على أدوية بشرية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثاني، مخزنة في أماكن غير مرخصة، تفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأدوية، مما يجعلها غير آمنة للاستخدام الطبي أو العلاجي.

وأشار إلى أن فحص المضبوطات بمعرفة هيئة الدواء المصرية كشف عن وجود 651 صنفًا من الأدوية المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية هيئة الدواء المصرية حماية المستهلك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟