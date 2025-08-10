إعلان

مصرع طفل في حادث مروري بالمنيا

01:03 م الأحد 10 أغسطس 2025

جثة - أرشيقية

المنيا- جمال محمد:

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه، بعد أن صدمه تروسيكل وأنهى حياته في الحال بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم مركبة بطفل صغير بإحدى قرى مركز سمالوط، مما تسبب في وفاة الطفل.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع الطفل "ج.ش" 5 سنوات، متأثرا بإصابته وحدوث نزيف شديد بالبطن، مما تسبب في وفاته بالحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المنيا تروسيكل مركز سمالوط
