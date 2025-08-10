بدء التقديم لكليات جامعة أسيوط الأهلية عبر المنصة الإلكترونية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والقائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الأهلية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس وحتى نهاية يوم السبت 16 أغسطس، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2025، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

ويشمل التقديم الكليات التالية:

1- الطب البشري

2- طب الأسنان

3- الصيدلة والبحوث الدوائية

4- الهندسة والعلوم التطبيقية

5- الحاسبات والذكاء الاصطناعي

6- العلوم المالية والإدارية

7- الألسن واللغات التطبيقية

ويُشترط لسداد رسوم التقديم الإلكتروني دفع مبلغ 1500 جنيه على حساب الجامعة بالبنك الأهلي المصري، رقم الحساب: 5503161657427601013، مع ضرورة رفع إيصال السداد ضمن المستندات المطلوبة، حيث يُعد الطلب لاغيًا في حال عدم رفع الإيصال.

يتم التقدم من خلال الرابط : من هنا

يتم التقديم من خلال اللاب توب والكمبيوتر الشخصي

خطوات التقديم:

1. إنشاء حساب جديد على الموقع مع الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور.

2. التحقق التلقائي من بيانات الطالب من خلال الرقم القومي.

3. استكمال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف والعنوان.

4. تقديم طلب الالتحاق واختيار الكليات المطلوبة (حتى 5 رغبات).

5. رفع المستندات المطلوبة وإيصال السداد البنكي.

6. حفظ الطلب أو حفظه كمسودة لحين استكمال المستندات.

7. تعديل ترتيب الرغبات متاح حتى موعد غلق باب التقديم.

تفاصيل المصروفات الدراسية حسب الكليات:

- كلية الطب البشري: 150,000 جنيه

- كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 90,000 جنيه

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 60,000 جنيه

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60,000 جنيه

- كلية العلوم المالية والإدارية: 45,000 جنيه

- كلية الألسن واللغات التطبيقية: 40,000 جنيه

تنبيهات هامة:

- الموقع الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتقديم ومتابعة الطلب.

- الطالب مسؤول عن صحة البيانات المدخلة، وأي خطأ قد يؤدي إلى إلغاء التسجيل.

- القبول يتم وفقًا للرغبات والمجموع وعدد المقاعد المتاحة بكل كلية (تنسيق داخلي إلكتروني).

- لا يوجد وسطاء أو مندوبون للجامعة داخل مصر أو خارجها، والتقديم يتم إلكترونيًا فقط.