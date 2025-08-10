بالصور- إزالة آثار ومخلفات حريق أكشاك ومحلات الباعة بـ شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة، اليوم الأحد، رفع آثار حريق محلات وأكشاك محيط محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية حيث توجهت اللوادر الآن للمكان وبدأت في رفع مخلفات الحريق.

ووجه محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية خلال متابعته للحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسرعة التعامل وحصر الأكشاك المحترقة ورفع الآثار الناجمة عن الحريق بمنطقة سور مترو الأنفاق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

فيما كشف بيان غرفة عمليات الإسعاف بالقليوبية، أن المصابين في الحريق 3 أشخاص فقط ما بين اختناق وكسور وحالتهم مستقرة.

وكشف بيان محافظة القليوبية، أنه فور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

انتقل اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

واحترازيا تم إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، حيث أدى الحريق في المنطقة المحيطة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، الأمر الذي استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أكدت هيئة مترو الأنفاق أنه في تمام الساعة 11:30 مساءً، تمت إعادة تشغيل وفتح محطة مترو شبرا الخيمة للركاب، وذلك بعد السيطرة الكاملة على الحريق الذي وقع خارج المحطة.