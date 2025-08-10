اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 4 مناطق شرق المحافظة، بدءًا من صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمنطقة أبو سليمان.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "سيدي بشر، ميامي، فيكتوريا، ملك حفني"، وستعود المياه فور انتهاء أعمال إصلاح الخط المشار إليه.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع مسجد الحمد بمنطقة أبو سليمان.

وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الإصلاح نحو 5 ساعات، مشيرة إلى توفير سيارات مياه بالمناطق المذكورة.