أسيوط تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المحافظة في حالة جاهزية كاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفي أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والأمان.

وأوضح المحافظ، أن أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 5 ملايين و207 آلاف نسمة.

وأشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية المتصلة بشبكة الطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية وربطها بالغرفة المركزية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأكد المحافظ، استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية بالمقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، سواء من حيث أعمال النظافة، أو صيانة المرافق، أو توفير الأثاث اللازم، فضلًا عن تأمين مصادر بديلة للكهرباء لضمان استمرار الإضاءة داخل وخارج اللجان.

وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى في مديريات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، إلى جانب قطاعي كهرباء شمال وجنوب أسيوط، مع تفعيل خطط الطوارئ في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

ووجّه المحافظ بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب مظلات وخيام انتظار لتخفيف حرارة الطقس، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان لتسهيل حركة وتنقل الناخبين.

واختتم المحافظ بيانه بدعوة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالحياد الكامل، وتوفير أجواء ديمقراطية تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.