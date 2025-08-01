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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بالمنيا

12:02 م الجمعة 01 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين إصابة 6 أشخاص، من بينهم حالات تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار المركزي لتلقي العلاج، فيما كشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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