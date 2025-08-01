سقط من الطابق الـ12.. مصرع فني تكييف بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي فني تكييف مصرعه، الخميس، في حادث عمل مأساوي، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر بأحد العقارات السكنية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أثناء تأدية عمله.

وبحسب إفادات شهود عيان من سكان العقار، فإن العامل سقط من الطابق الثاني عشر، وتوقف جسده للحظات عند الطابق الثالث، قبل أن يهوي مجددًا إلى الأرض، ليلقى حتفه في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بالواقعة من قسم شرطة ثان الزقازيق. وفور انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تم نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت مباشرة الواقعة.