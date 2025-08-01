شكوى خطيب تنهي حياة فتاة على يد والدها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في واقعة مأساوية شهدتها قرية العصايد بمركز ديرب نجم، لقيت فتاة شابة مقتلها إثر تعرضها للضرب المبرح على يد والدها، بعد خلاف أسري أشعلته شكوى من خطيبها.

تكشفت تفاصيل الجريمة، حسب إفادة شقيقة المجني عليها، عندما رأى خطيب الضحية "ياسمين" (17 عامًا) وهي تقف في الشارع مع ابنة عم شاب كان قد تقدم لخطبتها ورُفض سابقًا.

وعلى إثر ذلك، توجه الخطيب إلى والدها معاتبًا، مما أثار غضبه الشديد.

وأضافت الشقيقة أن اللقاء بين الفتاتين كان بريئًا، حيث كانت ابنة العم ترد مبلغًا ماليًا اقترضته من "ياسمين". لكن فور عودة الضحية إلى المنزل، عاتبها والدها بعنف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي قاسٍ.

وأوضحت أن الأب استخدم خرطومًا مثبتًا في نهايته قطعة حديدية، ووجه لابنته ضربات قاتلة أصابت رأسها وتسببت في نزيف حاد أودى بحياتها على الفور.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من المباحث الجنائية يفيد بوقوع الجريمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.