مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة، عقب اصطدامها بتروسيكل أعلى كوبري الشيخ ركاب بقرية الجبلاو، التابعة لمركز قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف حول وقوع الحادث.

أسفر التصادم عن وفاة شخص في مكان الحادث، بينما أُصيب ثلاثة آخرون، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، تحت تصرف الجهات المختصة، التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث.