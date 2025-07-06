في اليوم الثاني.. صفر ترشحات جديدة لانتخابات الشيوخ بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا، مساعد رئيس المحكمة، عدم تلقي أي طلبات جديدة للترشح خلال اليوم الثاني، الأحد.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد المرشحين المتقدمين منذ فتح باب الترشح يوم السبت وحتى نهاية اليوم الأحد بلغ 8 مرشحين فقط، جميعهم تقدموا في اليوم الأول واستوفوا المستندات المطلوبة وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يلي قائمة المتقدمين حسب ترتيب التقديم: سيد حجازي – مرشح حزب مستقبل وطن، يسعى للفوز بفترة ثانية في مجلس الشيوخ، وهشام حسيني – مرشح حزب مستقبل وطن، من مدينة قليوب، وعماد بركات – مرشح حزب مستقبل وطن، يعمل صحفيًا بجريدة الأهرام، ومحمد أبو زيد – مرشح حزب حماة الوطن، من مدينة القناطر الخيرية، وفتحي دسوقي – مرشح حزب الجبهة الوطنية، وأمين تنظيم الحزب بالقليوبية، ورامي فريد – مرشح حزب مصر أكتوبر، وعماد محرم – مرشح مستقل من قرية العمار بمركز طوخ، يعمل مفتش آثار، ومحمد مسعد عليمي – مرشح حزب النور، من مدينة بنها.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح حتى 10 يوليو، وسط تنظيم إداري وقضائي لضمان شفافية العملية الانتخابية.