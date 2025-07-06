محافظ الدقهلية يقرر نقل مدير محطة مياه للعمل موظفا فنيا

الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، نقل مدير محطة مياه قرية دميرة بمركز طلخا للعمل موظفًا فنيًا بمركز الجمالية، وذلك بعد قيام المحافظ بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة مياه الشرب بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، في واكتشافه تغيب المدير

وخلال جولة محافظ الدقهلية تبين غياب مدير المحطة عن مقر العمل، وفورا قرر المحافظ نقله من المحطة للعمل كموظف فني بمحطة مياه الجمالية، مع تعيين مدير جديد للمحطة لضمان الانضباط وحسن سير العمل.

كلف محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال المحطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في نواحي العمل بها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة، وأنه لا تهاون في متابعة الأداء داخل المواقع الخدمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.