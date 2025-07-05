محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة

بني سويف - حمدي سليمان:



استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مطلع زيارته للمحافظة.



ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير، في جولة تفقدية؛ لمتابعة وزيارة عدد من المشروعات الخدمية المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركزي ناصر وببا، فضلا عن زيارة مقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، و تفقد مشروعات الإسكان، وأعمال المرافق بمناطق الامتداد العمراني بالمدينة.







