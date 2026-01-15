إعلان

تعليم جنوب سيناء تنهي تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب : رضا السيد

01:08 م 15/01/2026
    تسليم اللجان
    تسليم أوراق اللجان

توافد رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، على الإدارات التعليمية، لاستلام أوراق أعمال الامتحانات، تمهيدًا لانطلاقها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، وتعليمات محافظ جنوب سيناء، بضرورة الاستعداد الكامل والجاهزية لبدء الامتحانات.

وقال أحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، إنه جرى الانتهاء من تسليم أوراق أعمال الامتحانات لجميع رؤساء اللجان، مع التأكيد على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، والتصدي لمحاولات الغش بكافة أشكاله.

وشدد غيث على أهمية تأمين اللجان، من خلال غلق أبواب المدارس مع بدء الامتحان، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى مقار اللجان، حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية.

وأوضح مدير الإدارة، في تصريح اليوم، أنه جارٍ تجهيز اللجان، ووضع أرقام الجلوس على المقاعد، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب.

وأشار إلى التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية.

وأكد أن امتحانات الشهادة الإعدادية من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري.

جنوب سيناء امتحانات الشهادة الإعدادية الامتحانات

