تناولوا حلويات فاسدة.. إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:



أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي؛ إثر تناولهم حلويات فاسدة داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول كل من: "شنودة.ك.ع"، 48 عامًا، و والدته "نادية.م.ع"، 70 عامًا، و زوجته "مرثا.ر.أ"، 37 عامًا، و أبنائه "بيتر"، 12 عامًا، و "كان"، 10 أعوام، و"ماريا"، 3 أعوام، مصابين بمغص، وقيء، وإسهال، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة حلويات فاسدة.



جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.







