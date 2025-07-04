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مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية ببني سويف

03:06 م الجمعة 04 يوليه 2025

تصادم دراجة بخارية - ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد.س.خ"، 45 عامًا، وإصابة "رمضان.م.ج"، 35 عامًا، كسر مضاعف في الساقين والذراع الأيمن.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

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تصادم دراجة بخارية حادث تصادم محافظة بني سويف
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