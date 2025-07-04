إعلان

بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال تتخطى الـ75%

02:02 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سجلت شواطئ الإسكندرية، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، صباح اليوم الجمعة، نسب إشغال مرتفعة، بفضل ما يعرف بـ"رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل آلاف الأسر والعائلات التوافد على شواطئ عروس البحر المتوسط للاستمتاع بإجازة "الويك آند"، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى 33 درجة مئوية.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، سجلت شواطئ شرق الإسكندرية نسب إشغال تقدر بـ 75%، فيما سجلت شاطئ بحري والبوريفاج 95% ووانلى وعروس البحر 90% وطاحونة المندرة 85%.

بينما سجلت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية نسب إشغال 40% حتى ظهر اليوم، وسط توقعات بارتفاع نسب الإشغال مع انكسار أشعة الشمس خلال الساعات المقبلة من النهار.

وحول حالة البحر، أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنها متوسطة في شرق ما استدعى رفع الرايات الخضراء، ومضطربة في غرب والعجمي، وجرى رفع الرايات الصفراء.

وتُعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تُعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية رحلات اليوم الواحد البحر المتوسط الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرطوبة تتخطى 85%.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء