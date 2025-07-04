بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال تتخطى الـ75%

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سجلت شواطئ الإسكندرية، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، صباح اليوم الجمعة، نسب إشغال مرتفعة، بفضل ما يعرف بـ"رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل آلاف الأسر والعائلات التوافد على شواطئ عروس البحر المتوسط للاستمتاع بإجازة "الويك آند"، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى 33 درجة مئوية.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، سجلت شواطئ شرق الإسكندرية نسب إشغال تقدر بـ 75%، فيما سجلت شاطئ بحري والبوريفاج 95% ووانلى وعروس البحر 90% وطاحونة المندرة 85%.

بينما سجلت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية نسب إشغال 40% حتى ظهر اليوم، وسط توقعات بارتفاع نسب الإشغال مع انكسار أشعة الشمس خلال الساعات المقبلة من النهار.

وحول حالة البحر، أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنها متوسطة في شرق ما استدعى رفع الرايات الخضراء، ومضطربة في غرب والعجمي، وجرى رفع الرايات الصفراء.

وتُعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تُعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.