4.4 مليون ناخب.. الإسكندرية تستعد لانتخابات الشيوخ بـ 320 لجنة فرعية

الإسكندرية ـ محمد عامر ومحمد البدري:

عقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والمرافق لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا موزعة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، مشيرًا إلى أن جميع المقرات باتت جاهزة لاستقبال الناخبين.

وشدد خالد على التزام المحافظة الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الحرص على تقديم الدعم اللوجيستي اللازم وتوفير وسائل الراحة داخل المقرات، بما يضمن مشاركة فعالة وخروج الانتخابات بصورة حضارية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة جاهزية مواقع اللجان، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها من حيث الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات، بالإضافة إلى تجهيز المقرات بمقاعد ومظلات وساحات انتظار، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحافظ الانتهاء من تجهيز مقرات مبيت عناصر التأمين، وتزويدها بجميع الأجهزة والوسائل المناسبة، وتوفير أماكن مؤمنة لحفظ صناديق الاقتراع، مع تجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالقائمين على العملية الانتخابية لضمان سير العمل بكفاءة.

وأشار خالد إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمراكز الطبية، والتنسيق مع هيئة التأمين الصحي، كما تم دعم مرفق الإسعاف بـ75 سيارة موزعة على 58 نقطة تمركز، مع جاهزية كاملة للأطقم الطبية وربط مباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتدخل السريع عند الطوارئ.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من وجود مصادر بديلة للطاقة في جميع المقرات الانتخابية، مع رفع جاهزية وحدات الديزل المتنقلة، وتوفير فرق صيانة جاهزة، إضافة إلى مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية استعدادًا لأي طارئ.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ستنعقد برئاسته، بمشاركة جميع الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.

وأشار إلى أن الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى أرقام المحمول (4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137)، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم العاجلة.