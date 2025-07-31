القبض على 3 متهمين بقتل سائق توكتوك بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 مسجلين خطر، قتلوا سائق توكتوك، بأعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بعد استدراجه لمكان ما لسرقة "توك توك"، بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد فيه بورود بلاغاً من أهالي منطقة أبو زعبل بالعثور علي جثة لشاب.

انتقل المقدم الدكتور أمير الكومى ومعاونيه لمكان الواقعة، وتبين بالفحص أن الجثة للشاب "مايكل أ" 25 سنة سائق توك توك ومقيم بمنطقة أبو زعبل - دائرة المركز، مصاب بطلق نارى بالرأس والرقبة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي ، وباجراء التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "من ذوى المعلومات الجنائية"، قاموا باستيقاف المجنى عليه واستدرجوه بحجة توصيلهم لمكان ما، وعقب توصيلهم قاموا بإشهار أسلحة نارية بوجهة لسرقة دراجته النارية "التوك توك"، وعند مقاومته لهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابته بالرأس والرقبة، وانتهت بوفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد أماكنهم والقبض عليهم وبحوزتهم (سلاح ناري فرد خرطوش وكميه كبيره من الهيروين المخدر).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الواقعة، لسرقه الدراجة النارية التوك توك، وتم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابه العامه التحقيقات.

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