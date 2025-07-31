خروج جرار قطار عن القضبان في المنيا

المنيا- جمال محمد:



شهدت محافظة المنيا، اليوم الخميس، خروج عجلات جرار أحد القطارات عن القضبان، أثناء دخوله لمحطة القطار استعداداً للتوجه إلى القاهرة.



وتلقت شرطة السكك الحديدية بالمنيا إخطاراً يفيد خروج عجلات جرار القطار رقم 937 عن القضبان، أثناء تحضيراته لدخول محطة القطار الرئيسية، قبل المغادرة إلى القاهرة.



بالانتقال تبين أن القطار بدون ركاب، وتم الدفع بفرق من الفنيين والعاملين بورش السكك الحديدية، والاستعانة بأحد الأوناش لرفع العربة ووضعها على القضبان، لاستكمال الرحلة.



تحرر محضر بالواقعة، وتم استئناف رحلة القطار، والتي لم تُسفر عن وقوع أية إصابات.







