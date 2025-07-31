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مصرع مسن سقط من كارو بالوادي الجديد

04:01 م الخميس 31 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:


لقى شخص مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من عربة كارو بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، إخطارًا من وحدة مباحث الفرافرة، عن وصول جثة مسن لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة سيد عبدالله الشيمي، 61 عامًا، ومقيم قرية الموشية التابعة لمركز الداخلة إثر سقوطه من عربة كارو بالقرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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مصرع مسن الوادي الجديد
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