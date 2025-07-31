الإسماعيلية – أميرة يوسف:

احتفلت هيئة قناة السويس اليوم بمرور 69 عامًا على قرار التأميم التاريخي، في فعالية كبرى شهدت افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية، وعلى رأسها محطة مياه “26 يوليو” الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وثلاثة كباري عائمة تربط بين ضفتي القناة، إلى جانب تدشين وحدات بحرية حديثة تنضم لأسطول الهيئة، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين.

وخلال الاحتفال الذي أُقيم بمبنى “المارينا الجديدة” بمحافظة الإسماعيلية، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ذكرى التأميم تمثل لحظة فاصلة في التاريخ المصري الحديث، استعاد فيها الوطن سيادته الكاملة على شريان اقتصادي حيوي يربط بين الشرق والغرب، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات يعكس إرادة المصريين وقدرتهم على البناء والتطوير رغم التحديات.

افتتحت الهيئة محطة مياه “26 يوليو” بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات مدينة الإسماعيلية حتى عام 2037. كما شمل الافتتاح ثلاثة كباري عائمة جديدة هي كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله ،كوبري الشهيد عقيد إسلام أبو المكارم ،كوبري الشهيد جندي إسلام محمد السيد وجميعها تم تنفيذها بأيدٍ مصرية داخل ترسانات الهيئة، وتأتي ضمن خطة الدولة لربط سيناء بالوادي وتنشيط الحركة والتنمية في المنطقة.

وعلى صعيد تعزيز القدرات البحرية، أعلنت الهيئة رفع العلم المصري على القاطرتين “عزم 1” و”عزم 2” بقوة شد 90 طنًا، إلى جانب تدشين خمس لنشات بحرية من طراز “بحّار”، وقاطرتي الغطس والإنقاذ “عزيمة 7” و”تيم عزيمة”.

واستعرض الفريق ربيع حصاد قناة السويس منذ التأميم وحتى اليوم، حيث بلغت العائدات الإجمالية 153.4 مليار دولار، ومرت عبر القناة أكثر من 1.1 مليون سفينة بإجمالي حمولات بلغت 33 مليار طن. كما شهدت القناة تطورًا كبيرًا في الغاطس من 10 أمتار إلى 22 مترًا، وزادت الحمولات من 30 ألف طن إلى 240 ألف طن، فيما ارتفعت أطوال المسارات المزدوجة من 27.7 كم إلى 99 كم.



وأكد رئيس الهيئة أن ما تم من تطوير ودعم خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2019، أسفر عن إضافة 113 وحدة بحرية جديدة، ليصل إجمالي ما تمت إضافته منذ ثورة يوليو إلى 692 وحدة بحرية.

وخلال كلمته، وجّه الفريق ربيع دعوة صريحة لشركات التأمين العالمية لإعادة تقييم قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر، وبث رسائل طمأنة للخطوط الملاحية للعودة إلى استخدام قناة السويس باعتبارها أقصر الطرق وأكثرها أمانًا.



كما شدد على أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السفن والوحدات البحرية، وتمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات مماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بما يعكس قدراتها البشرية والتكنولوجية المتطورة.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم الفريق ربيع أسرة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، تخليدًا لبطولاته وتضحياته في الدفاع عن الوطن، مؤكدًا أن إطلاق أسماء الشهداء على المشروعات يجسد عرفان الوطن بتضحيات أبنائه.

كما قدّم اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج عرضًا استراتيجيًا تناول خلاله الأهمية الجيوسياسية لقناة السويس عبر العقود، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير القناة وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

واختتم الفريق أسامة ربيع كلمته بالتأكيد على أن قناة السويس ستبقى رمزًا للسيادة الوطنية، وأنها تدار بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواثيق الدولية، وستظل ممرًا ملاحيًا لا بديل له في حركة التجارة العالمية.