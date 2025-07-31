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تلقى طعنات نافذة.. العثور على جثة شاب مُلقاة بجانب ترعة في المنوفية

02:44 م الخميس 31 يوليه 2025

جثة - أرشفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أحد الأهالي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، على شاب في حالة نزيف بجانب ترعة مترامية على أطراف إحدى قرى المركز.

في ذات السياق، استقبل مستشفى أشمون العام جثة شاب يُدعى "ع.إ.ع.ا" 17 عامًا، إدعاء تعرضه لعدة طعنات نافذة بالجسد، وتقرر إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حادث طعن العثور على جثة المنوفية
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