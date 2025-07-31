تخدم 20 ألف مواطن.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف الرغامة بأسوان- صو

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع محطة رفع صرف صحى الرغامة البلد بمركز كوم أمبو، والذى يأتي تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بسرعة إنهاء إجراءات التسليم النهائى، ليعقب ذلك خلال 10 أيام بدء تجارب التشغيل التجريبى تمهيداً لدخولها الخدمة بشكل كامل، وخاصة أنه تم إنهاء 90% من الوصلات المنزلية بالقرية، مؤكداً على أهمية مشروع الصرف الصحى بقرية الرغامة البلد لخدمة نحو 20 ألف نسمة من أهالى القرية، وخاصة أن المشروع يأتي ضمن بروتوكول مشروع صرف صحي معالجة وقرى إقليت، ويضم شبكات انحدار بطول 30.5 كم بأقطار مختلفة، و محطة رفع وخط طرد بطول 3.2 كم، وبقطر 560 مللى، و 4 طلمبات و 2 محول ومولد، حيث تم إنهاء الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة بنسبة 100 % .