بالصور- ضبط مصنع منظفات مغشوشة والتحفظ على 25 طن مواد خطرة بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بقيادة المحاسب أسامة عز الدين، كيانًا صناعيًا غير مرخص ومخالفًا لاشتراطات الأمن الصناعي، داخل مركز ومدينة منوف، تخصص في إنتاج منظفات وصابون سائل مغشوش ومجهول المصدر، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

وجاءت عملية الضبط خلال حملة رقابية مكثفة، أسفرت عن التحفظ على نحو 25 طنًا من المواد الخام والمنظفات تامة الصنع، وجميعها غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن المصنع.

وفي تعقيبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار حملات التفتيش المفاجئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم مع مديريات التموين والصحة، لتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق، والتعامل الفوري مع بلاغات الغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.