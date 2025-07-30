نجاح أول جراحة استئصال جزئي للكلى بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح الفريق الطبي بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية في إجراء أول عملية من نوعها لاستئصال جزئي للكلية اليمنى، لسيدة تبلغ من العمر 36 عامًا كانت تعاني من آلام مزمنة في الجانب الأيمن من البطن.

وأوضحت إدارة المستشفى التابع لوزارة الصحة أن وحدة الطوارئ استقبلت المريضة وهي تعاني من ألم مستمر وحاد في الجانب الأيمن، مما استوجب تدخلًا فوريًا من الطاقم الطبي المختص، وتم إخضاعها لسلسلة من الفحوصات التصويرية الدقيقة، شملت الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والتي كشفت عن وجود ورم حميد في الكلية اليمنى.

وبيّنت إدارة مستشفى رأس التين أن الفريق الجراحي ناقش الخيارات العلاجية بعناية، وقرّر إجراء عملية استئصال جزئي تضمن إزالة الجزء المصاب مع المحافظة على الجزء السليم من الكلية، بعد التأكد من أن الورم غير خبيث.

أُجريت العملية داخل قسم العمليات بالمستشفى بنجاح كامل دون تسجيل أي مضاعفات، وغادرت المريضة المستشفى في حالة صحية ممتازة بعد تلقي الرعاية اللازمة، ويُعد هذا التدخل خطوة متقدمة في سياق تطوير الخدمات الجراحية الدقيقة بالمستشفى.

وأشار مدير المستشفى إلى أن مثل هذه العمليات تتطلب قدرًا عاليًا من المهارة والخبرة، نظرًا لصعوبة الإجراء المرتبط بالحفاظ على وظيفة الكلية دون تأثر، مشيدًا بجهود الفريق الجراحي والتنسيق الدقيق بين الأقسام المعنية.

وقد تولّى تنفيذ العملية فريقٌ طبي متخصص من قسم المسالك البولية، برئاسة الدكتور عادل بسيوني، رئيس القسم، وعضوية كلٍ من الدكتور أحمد سعد عطية، أخصائي المسالك البولية، والطبيب المقيم الدكتور هتان الشيخ، وتم التنسيق الكامل مع قسم التخدير بقيادة الدكتورة منى وبمساعدة عدد من أطباء التخدير المعاونين، بمعاونة طاقم متخصص من تمريض العمليات.

وأكدت إدارة مستشفى رأس التين العام أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدمات طبية متقدمة وتحقيق أعلى معايير الجودة العلاجية، ويُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل المستشفى في العمليات الجراحية الدقيقة، ويعكس التزام الطواقم الطبية بتطوير الأداء المهني وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.