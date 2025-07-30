بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

اُصيب 5 أشخاص، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب ميكروباص، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل (رقم 1536ن ع ل) بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز ملوي، مما أسفر عن عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: محمد إسماعيل أحمد، 17 سنة، علي محمد أبو الزين، 19 سنة، سعد عبد الجابر عبد الرحيم، 66 سنة، محمد يوسف عبد الراضي، 37 سنة، مصطفى ابراهيم محمد، 17 سنة، وجميعهم مقيمون قرية دروة بمركز ملوي، ومصابون بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، والتحفظ علي السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة.