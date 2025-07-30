هكذا استعدت محافظة الغربية لانتخابات مجلس الشيوخ

الغربية - مصراوي:

كشفت محافظة الغربية، استعداداتها وتجهيزاتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

بدوره، أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكداً أن المحافظة جاهزة بشكل كامل لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ، على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة ومراعاة أدق التفاصيل في تجهيز اللجان ومحيطها، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية.

وشملت توجيهات المحافظ التأكيد على توفير الإضاءة الكاملة داخل جميع اللجان، مع وجود مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، مع مراجعة شاملة لسلامة مداخل ومخارج اللجان وتأمينها بشكل كامل، وتثبيت مصبعات حديدية وأقفال محكمة على النوافذ والأبواب، كما وجه بالتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل.

كما وجه اللواء الجندي، بتجهيز الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير المناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وضمان جاهزية أماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان، وأماكن إقامة ضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف والتأمين، إلى جانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام مقار اللجان لتوفير الراحة للناخبين.

كما تضمنت التوجيهات توفير طفايات حريق صالحة للاستخدام داخل وخارج المقار الانتخابية.

ووجه المحافظ بضرورة رفع علم الجمهورية أمام كل لجنة انتخابية، مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة على الأبواب الخارجية.

وفيما يخص المشهد الحضاري، شدد المحافظ على رفع مستوى النظافة والتجميل داخل اللجان ومحيطها، وقص وتهذيب الأشجار، ومنع أي إشغالات أو معوقات بمحيط المقار والطرق المؤدية إليها، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل الوصول إليها. كما وجه بمراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية داخل اللجان.

وفي الجانب الصحي، وجه محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات، مع توفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما شدد على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والوحدات المحلية وكافة الجهات، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان الإبلاغ والتعامل السريع مع أي موقف طارئ.

وأكد اللواء أشرف الجندي أنه سيقوم بـ جولات ميدانية مستمرة للوقوف على جاهزية اللجان والاطمئنان على سير الاستعدادات، مشيراً إلى أن الهدف هو إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.