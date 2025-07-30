رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت لمتابعة خطة التطوير

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على أهمية صيانة كافة المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية داخل الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد لضمان توافقها مع أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة ، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها بصورة مستمرة.

واستعرض الجيزاوى خلال الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها داخل الجامعة وهى تعلية دورين فى كلية الحقوق ،وصيانة بدروم كلية حاسبات ورفع كفاءته،ومبنى المدرجات المركزية ،ومبنى الفنون التطبيقية والتربية نوعية ،وتجهيزات مجمع المعامل المركزي، ومبنى الكيمياء بكلية الزراعة ، ولاند سكيب الحرم الجامعي بالعبور، ومسجد الحبيب المصطفى والرحمن الرحيم بكفر سعد، ورفع القدرة الكهربية بكفر سعد ، بالإضافة إلى البدء فى طرح مناقصة العيادات الطبية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات عند تنفيذ أعمال الصيانة ومطابقتها وفقًا للشروط.