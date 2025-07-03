ضربه وصعقه بالكهرباء.. مقتل طالب أزهري على يد والده بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لفظ شاب يبلغ من العمر 17 عامًا أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية، بعدما تعرض لتعذيب وصعق كهربائي على يد والده، في واقعة مأساوية هزّت قرية بني غريان التابعة لمركز قويسنا.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، بوصول جثمان الشاب "علاء. ع." طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، جثة هامدة بدعوى تعرضه لصعق كهربائي داخل المنزل.

بعد مباشرة التحقيقات والفحص الأمني، تبين أن والده اعتاد ضربه وتهذيبه بعنف بدافع التقويم، وأنه في يوم الواقعة قام بصعقه بالكهرباء خلال نوبة من الغضب، ما أدى إلى وفاته في الحال، قبل أن يحاول نقله إلى المستشفى مدعيًا أنها وفاة عرضية.

وبمواجهة الأب، أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه كان يهدف إلى "تقويم سلوك نجله"، إلا أن الصعق الكهربائي تسبب له في صدمة أدت إلى وفاته على الفور.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.