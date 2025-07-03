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بالصور.. حملة لمصادرة مكبرات الصوت بدمنهور لحماية طلاب الثانوية

06:00 م الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملة لمصادرة مكبرات الصوت
  • عرض 5 صورة
    حملة لمصادرة مكبرات الصوت
  • عرض 5 صورة
    حملة لمصادرة مكبرات الصوت
  • عرض 5 صورة
    حملة لمصادرة مكبرات الصوت
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البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الخميس، حملة موسّعة لضبط مكبرات الصوت المخالفة المستخدمة في المحال التجارية والباعة الجائلين بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

أسفرت الحملة عن مصادرة 18 مكبر صوت تُستخدم بصورة مخالفة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط ومكافحة التلوث السمعي في المدينة.

ووفقًا لبيان صادر عن الوحدة المحلية، جاءت الحملة في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة هادئة ومستقرة، خصوصًا بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، من أجل دعم الطلاب وتخفيف الضغوط النفسية عنهم عبر الحد من مصادر الضوضاء.

من جانبه، أكد عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية، أن مكافحة التلوث السمعي تمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرها المباشر على راحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية، وتطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين.

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