الملاكي سقطت في الترعة.. 9 مصابين في حادث تصادم بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، وانحراف السيارة داخل ترعة جانبية، بالقرب من قرية الكفور بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين مركبتين بمركز مطاي، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، وانحراف وسقوط السيارة داخل ترعة جانبية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.