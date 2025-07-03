المنوفية – أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، زيارة ميدانية صباح اليوم الخميس إلى مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، والاطمئنان على جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والأستاذ الدكتور حازم أبو النصر، أحد كبار استشاريي جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع الطبي بالمحافظة.

وتابع المحافظ عن كثب الفحوصات الطبية التي أُجريت للمصابة "آيات"، من بينها الأشعة المقطعية، للوقوف على مدى دقة التشخيص واحتياجها لأي تدخل جراحي، كما تفقد حالات المصابين الآخرين ووجّه بضرورة المتابعة الطبية الدقيقة وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وخلال لقائه بأسر المصابين، أكد المحافظ دعمه الكامل لهم قائلاً: "أنا في خدمتكم وتحت أمركم في أي وقت، والدولة كلها معاكم"، مشددًا على استمرار التواصل وتلبية أي احتياجات عاجلة، وتوفير الأجواء المناسبة للعلاج والتعافي.

من جهتهم، أعرب أهالي المصابين عن شكرهم العميق للقيادة السياسية ولمحافظ المنوفية على الدعم المتواصل والاهتمام الفعلي، ما أسهم في تخفيف وقع الفاجعة وتوفير سبل العلاج والرعاية الكاملة لأبنائهم.

يُذكر أن حادثًا أليمًا وقع صباح الجمعة على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة، أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص، وقد تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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